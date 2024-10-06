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Демешин: объединение ПФР и ФСС пошло жителям Хабаровского края на пользу

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с руководством Социального фонда России (СФР) улучшение системы социальной поддержки в регионе и результаты работ в этой сфере.

Источник: Соцсети

О ходе встречи и дальнейших шагах по улучшению доступности сервисов глава края рассказал в своём Telegram-канале.

На встрече с управляющей отделения по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Аленой Никулиной говорилось о положительных результатах объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое произошло в 2023 году. Губернатор отметил, что слияние двух структур дало преимущественно позитивные результаты.

«Мы оцениваем эту работу именно через призму восприятия деятельности фонда людьми. И я могу сказать, что у меня нет нареканий к нему, и нет большого количества жалоб от жителей края — в целом они довольны работой фонда», — поделился губернатор.

Также стороны обсудили новые цифровые технологии, которые позволяют людям получать социальные выплаты автоматически, без лишних заявлений. Например, пособия при рождении ребенка теперь назначаются с помощью единой цифровой платформы. Для многодетных семей будет создан специальный реестр, и они смогут получать электронные удостоверения, что упростит доступ к мерам поддержки. В завершение встречи Демешин подчеркнул, что новые технологии должны ориентироваться на улучшение жизни людей.