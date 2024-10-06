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Лукашенко поздравил педагогов с Днем учителя, напомнив про ориентир для каждого

Президент Беларуси поздравил педагогических работников с Днем учителя.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем учителя, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что в Беларуси День учителя отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

В поздравлении Александр Лукашенко отметил, что День учителя — «это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире».

Он поблагодарил педагогических работников «за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования».

В поздравлении президента Беларуси также говорится:

— Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа — это храм, а педагог — святое» стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал о переориентации программы жилищного строительства в Беларуси.

Еще рассказали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Кроме того, метрополитен показал второй поезд для Зеленолужской линии, приехавший из России.