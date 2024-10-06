Лукашенко поздравил педагогов с Днем учителя, напомнив про ориентир для каждого

— Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип «школа — это храм, а педагог — святое» стал главным ориентиром для каждого — учеников, родителей, учителей.