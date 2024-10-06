Уже на следующей неделе в Омск придет снег с дождем

Со следующей недели в Омской области начнется похолодание. Первый снег пройдет в городе уже в следующую субботу, 12 октября.
В начале рабочей недели, по данным сразу двух сервисов: Гидрометцентра России и Gismeteo, погода в Омской области существенно не изменится. В понедельник, 7 октября, температура воздуха составит от +5 градусов ночью до + 12 градусов днем.
Во вторник потеплееет до +17, и до пятницы температура будет колебаться в пределах +18—+11 градусов.
А вот с пятницы, 11 октября, в Омске значительно похолодает. Температура воздуха опустится до +3 ночью и +5 днем, пройдет сильный дождь.
В субботу, 12 октября, по данным Gismeteo, похолодает еще сильнее — в Омске пройдет первый снег с дождем. Ночью температура впервые опустится до минусовой отметки — −1, днем — +2.
В воскресенье ночью похолодает уже до −5, дневная температура составит +2.