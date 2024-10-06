Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже на следующей неделе в Омск придет снег с дождем

По данным синоптиков, погода испортится к выходным.

Источник: Комсомольская правда

Со следующей недели в Омской области начнется похолодание. Первый снег пройдет в городе уже в следующую субботу, 12 октября.

В начале рабочей недели, по данным сразу двух сервисов: Гидрометцентра России и Gismeteo, погода в Омской области существенно не изменится. В понедельник, 7 октября, температура воздуха составит от +5 градусов ночью до + 12 градусов днем.

Во вторник потеплееет до +17, и до пятницы температура будет колебаться в пределах +18—+11 градусов.

А вот с пятницы, 11 октября, в Омске значительно похолодает. Температура воздуха опустится до +3 ночью и +5 днем, пройдет сильный дождь.

В субботу, 12 октября, по данным Gismeteo, похолодает еще сильнее — в Омске пройдет первый снег с дождем. Ночью температура впервые опустится до минусовой отметки — −1, днем — +2.

В воскресенье ночью похолодает уже до −5, дневная температура составит +2.