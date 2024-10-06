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Стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7−13 октября

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с похолодания.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

Синоптики «Яндекс. Погоды» сообщили, что в понедельник, 7 октября 2024 года, в Новосибирске ожидается +12 градусов днем и небольшой дождь.

Во вторник, 8 октября, температура воздуха опустится еще ниже — до +10 градусов, дожди также продолжат лить днем.

9 октября, в среду, потеплеет до +14 градусов.

В четверг, 10 октября, резко придут заморозки — ночью ожидается до 0 градусов и днем до +5.

11 октября станет еще холоднее — до +1 градуса днем.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о подготовке приусадебных участков к зиме.