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Новосибирцы массово фотографируются в стогах сена на полях в области

Кадры получаются по-настоящему осенними и атмосферными.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы используют последние теплые дни октября с пользой. Многие уезжают на природу и привозят атмосферные кадры. Например, сфотографировано в полях около стогов сена.

— Мы ехали по трассе в сторону границы с Казахстаном. Остановились перекусить и заметили довольно насыщенный желтый цвет. Ну как было удержаться от кадра? — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Природа всегда создает бесплатные фотозоны для горожан. Иногда даже не стоит далеко уезжать, чтобы сделать красивые кадры. Например, узорные стены на улице Чаплыгина, 39 лет, сразу бросаются в глаза. Яркие орнаменты подходят для осенних кадров. Ну и по традиции Михайловская набережная может стать прекрасной локацией для фотосессий.

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