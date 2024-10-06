Новосибирцы массово фотографируются в стогах сена на полях в области

Новосибирцы используют последние теплые дни октября с пользой. Многие уезжают на природу и привозят атмосферные кадры. Например, сфотографировано в полях около стогов сена.
— Мы ехали по трассе в сторону границы с Казахстаном. Остановились перекусить и заметили довольно насыщенный желтый цвет. Ну как было удержаться от кадра? — рассказала КП-Новосибирск Наталья.
Природа всегда создает бесплатные фотозоны для горожан. Иногда даже не стоит далеко уезжать, чтобы сделать красивые кадры. Например, узорные стены на улице Чаплыгина, 39 лет, сразу бросаются в глаза. Яркие орнаменты подходят для осенних кадров. Ну и по традиции Михайловская набережная может стать прекрасной локацией для фотосессий.