Новосибирцы массово фотографируются в стогах сена на полях в области

Природа всегда создает бесплатные фотозоны для горожан. Иногда даже не стоит далеко уезжать, чтобы сделать красивые кадры. Например, узорные стены на улице Чаплыгина, 39 лет, сразу бросаются в глаза. Яркие орнаменты подходят для осенних кадров. Ну и по традиции Михайловская набережная может стать прекрасной локацией для фотосессий.