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За последние 5 лет число учителей в Молдове сократилось почти на 3000 человек

Во всей системе образования ощущается нехватка преподавателей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. За последние 5 лет число учителей в Молдове сократилось более чем на 3000 человек. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Молдовы.

В учебном году 2018−2019 в системе было 49090 учителей, а в 2023—2024 осталось 45852 педагога. Из них 86% — женщины педагоги.

Если в 2018 году число учителей в возрасте 60 лет и старше составляло 18%, то в прошлом году этот показатель достиг 21,7%, согласно той же статистике.

А число учителей начального и среднего образования в возрасте до 30 лет сократилось с 10,2 процента в 2018 году до 7,7 процента в 2023 году. Согласно данным НБС, в 2024 году средняя зарплата работника образования достигнет 12 тысяч леев или 98 процентов от средней зарплаты в экономике Молдовы.

Данные были представлены ко Дню учителя, который отмечается во всем мире 5 октября.

образование