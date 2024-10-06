За последние 5 лет число учителей в Молдове сократилось почти на 3000 человек

В учебном году 2018−2019 в системе было 49090 учителей, а в 2023—2024 осталось 45852 педагога. Из них 86% — женщины педагоги.



Если в 2018 году число учителей в возрасте 60 лет и старше составляло 18%, то в прошлом году этот показатель достиг 21,7%, согласно той же статистике.



А число учителей начального и среднего образования в возрасте до 30 лет сократилось с 10,2 процента в 2018 году до 7,7 процента в 2023 году. Согласно данным НБС, в 2024 году средняя зарплата работника образования достигнет 12 тысяч леев или 98 процентов от средней зарплаты в экономике Молдовы.



Данные были представлены ко Дню учителя, который отмечается во всем мире 5 октября.