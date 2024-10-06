Готов учиться и трудиться: в России вырос спрос на сотрудников моложе 18 лет

Согласно недавнему исследованию, в России на треть вырос спрос на сотрудников до 18 лет. Могут ли старшеклассники работать и в каких сферах обычно востребован их труд, «Вечерней Москве» рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.
Школьники могут официально устроиться на работу с 14 лет. С учетом действующего законодательства, им предлагаются гибкие форматы занятости — почасовая, временная, проектная, но не постоянная работа.
Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, занятых в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю — это 2,5 часа в день. Для ребят 16−18 лет — 4 часа в день и 17,5 часа в неделю. Если речь про каникулярное время, то сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю (7 часов в день).
Согласно Трудовому кодексу есть ряд ограничений и запретов на трудовую деятельность подростков. Например, запрещается работа, связанная с опасными и вредными условиями труда, которые могут негативно повлиять на здоровье и физическое развитие несовершеннолетнего. Кроме того, запрещено работать в специфических отраслях, таких как химическая, горнодобывающая, металлургическая промышленность, на объектах строительства. При этом подростки с 14 лет могут зарегистрировать самозанятость и получать официальный доход от хобби или фриланса. В качестве самозанятого они могут профессионально реализовать себя, например, в креативных направлениях: фотографии и видеосъемке, копирайтинге.
Чтобы ребенку, которому уже исполнилось 14 лет, трудоустроиться, необходимо письменное разрешение одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленного в свободной форме (с 15 лет такая форма уже не нужна). Также потребуется подготовить пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинскую справку о состоянии здоровья и трудовую книжку или справку по форме СТД-Р, если подросток уже был ранее официально трудоустроен, документы воинского учета (для юношей с 17 лет).
Кстати, при подписании трудового договора испытательный срок не устанавливается. Кроме того, несовершеннолетних нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни и в ночное время — с 22 до 6 часов.
Зарплата подростка зависит от формата занятости и количества отработанных часов. В среднем она составляет 50 тысяч рублей в месяц.
Самыми востребованными отраслями для трудоустройства подростков являются сферы услуг, туризма, развлечений, гостинично-ресторанного бизнеса. Среди них сотрудник ресторана, помощник официанта, бариста, работник торгового зала, курьер, менеджер, мерчандайзер, повар, официант, аниматор игровой зоны, промоутер, официант.
На собеседовании важно узнать обо всех условиях и оплате труда. Обязательно должен быть заключен договор, а в трудовую книжку сотрудника внесена вся необходимая информация.
Ольга Преснова, специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы:
— Выстраивать разговор с подросшим ребенком нужно в зависимости от того, чем вызвано желание работать. Часто подростки стремятся к независимости от семьи. Другая причина для поиска работы — желание определенных материальных благ. Оплатить покупку могут родители, но в таком случае она будет меньше цениться подростком. Другое дело, когда ребенок хотя бы частично сам заработал на свои потребности.