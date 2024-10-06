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Готов учиться и трудиться: в России вырос спрос на сотрудников моложе 18 лет

Согласно недавнему исследованию, в России на треть вырос спрос на сотрудников до 18 лет. Могут ли старшеклассники работать и в каких сферах обычно востребован их труд, «Вечерней Москве» рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Согласно недавнему исследованию, в России на треть вырос спрос на сотрудников до 18 лет. Могут ли старшеклассники работать и в каких сферах обычно востребован их труд, «Вечерней Москве» рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Вопрос 1. Может ли ребенок работать во время учебы в школе?

Школьники могут официально устроиться на работу с 14 лет. С учетом действующего законодательства, им предлагаются гибкие форматы занятости — почасовая, временная, проектная, но не постоянная работа.

Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, занятых в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю — это 2,5 часа в день. Для ребят 16−18 лет — 4 часа в день и 17,5 часа в неделю. Если речь про каникулярное время, то сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю (7 часов в день).

Согласно Трудовому кодексу есть ряд ограничений и запретов на трудовую деятельность подростков. Например, запрещается работа, связанная с опасными и вредными условиями труда, которые могут негативно повлиять на здоровье и физическое развитие несовершеннолетнего. Кроме того, запрещено работать в специфических отраслях, таких как химическая, горнодобывающая, металлургическая промышленность, на объектах строительства. При этом подростки с 14 лет могут зарегистрировать самозанятость и получать официальный доход от хобби или фриланса. В качестве самозанятого они могут профессионально реализовать себя, например, в креативных направлениях: фотографии и видеосъемке, копирайтинге.

Вопрос 2. Что нужно ребенку, чтобы устроиться на работу?

Чтобы ребенку, которому уже исполнилось 14 лет, трудоустроиться, необходимо письменное разрешение одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленного в свободной форме (с 15 лет такая форма уже не нужна). Также потребуется подготовить пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинскую справку о состоянии здоровья и трудовую книжку или справку по форме СТД-Р, если подросток уже был ранее официально трудоустроен, документы воинского учета (для юношей с 17 лет).

Кстати, при подписании трудового договора испытательный срок не устанавливается. Кроме того, несовершеннолетних нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни и в ночное время — с 22 до 6 часов.

Вопрос 3. Какую зарплату в среднем платят подросткам?

Зарплата подростка зависит от формата занятости и количества отработанных часов. В среднем она составляет 50 тысяч рублей в месяц.

Вопрос 4. Какие вакансии сейчас есть для подростков?

Самыми востребованными отраслями для трудоустройства подростков являются сферы услуг, туризма, развлечений, гостинично-ресторанного бизнеса. Среди них сотрудник ресторана, помощник официанта, бариста, работник торгового зала, курьер, менеджер, мерчандайзер, повар, официант, аниматор игровой зоны, промоутер, официант.

Вопрос 5. Как ребенку не попасться на мошенников? Часто работу могут предлагать в интернете и неофициально.

На собеседовании важно узнать обо всех условиях и оплате труда. Обязательно должен быть заключен договор, а в трудовую книжку сотрудника внесена вся необходимая информация.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Преснова, специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы:

— Выстраивать разговор с подросшим ребенком нужно в зависимости от того, чем вызвано желание работать. Часто подростки стремятся к независимости от семьи. Другая причина для поиска работы — желание определенных материальных благ. Оплатить покупку могут родители, но в таком случае она будет меньше цениться подростком. Другое дело, когда ребенок хотя бы частично сам заработал на свои потребности.