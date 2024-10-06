Готов учиться и трудиться: в России вырос спрос на сотрудников моложе 18 лет

Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, занятых в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю — это 2,5 часа в день. Для ребят 16−18 лет — 4 часа в день и 17,5 часа в неделю. Если речь про каникулярное время, то сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю (7 часов в день).