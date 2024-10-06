На побережье под Новосибирском растеклась грязь

Судя по фото, прямо по кромке воды растеклось плотное грязевое пятно, которое визуально сильно отличается от песка на берегу. Волны поднимают этот сгусток и выносят на побережье. Обеспокоенные жители Бердска не оставили проблему без внимания и распространили информацию.
Нужно определить источник этого загрязнения. Будем решать вопрос с федеральными и региональным надзорными органами, — прокомментировала сайту Бердск-Онлайн директор УПР Бердска Елена Маркелова.
Сотрудники муниципалитета полагают, что загрязнение произошло в другом месте, но вынесло густую массу именно на берег Бердска течением.
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