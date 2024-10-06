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На побережье под Новосибирском растеклась грязь

5 октября жители города-спутника Новосибирска обнаружили на побережье Бердской косы странное загрязнение.

Судя по фото, прямо по кромке воды растеклось плотное грязевое пятно, которое визуально сильно отличается от песка на берегу. Волны поднимают этот сгусток и выносят на побережье. Обеспокоенные жители Бердска не оставили проблему без внимания и распространили информацию.

Нужно определить источник этого загрязнения. Будем решать вопрос с федеральными и региональным надзорными органами, — прокомментировала сайту Бердск-Онлайн директор УПР Бердска Елена Маркелова.

Сотрудники муниципалитета полагают, что загрязнение произошло в другом месте, но вынесло густую массу именно на берег Бердска течением.

11 нелегальных свалок ликвидировали в Новосибирской области. Читайте в материале МК в Новосибирске.

экология