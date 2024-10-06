На побережье под Новосибирском растеклась грязь

Судя по фото, прямо по кромке воды растеклось плотное грязевое пятно, которое визуально сильно отличается от песка на берегу. Волны поднимают этот сгусток и выносят на побережье. Обеспокоенные жители Бердска не оставили проблему без внимания и распространили информацию.