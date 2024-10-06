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Певицы из Воронежа стали лауреатами оперного конкурса

Солистки театра оперы и балета завоевали награды в конкурсе «Голоса над Волгой».

Источник: фото Воронежского театра оперы и балета

Две воронежские певицы стали лауреатами II Всероссийского конкурса оперных певцов «Голоса над Волгой», который завершился в конце сентября в Чебоксарах.

Ведущие солисты оперной труппы Воронежского театра оперы и балета стали обладателями престижных наград. Мария Бойко завоевала первое место в номинации «Солисты», разделив его с Артемом Савченко из Санкт-Петербурга. Третье место в номинации «Солисты» присудили Анастасии Колотовой.

Всего на конкурс прислали 170 заявок из России, Китая и Белоруссии. В финал были приглашены более 60 певцов, которые поборолись за лауреатские звания.

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