Певицы из Воронежа стали лауреатами оперного конкурса

Две воронежские певицы стали лауреатами II Всероссийского конкурса оперных певцов «Голоса над Волгой», который завершился в конце сентября в Чебоксарах.
Ведущие солисты оперной труппы Воронежского театра оперы и балета стали обладателями престижных наград. Мария Бойко завоевала первое место в номинации «Солисты», разделив его с Артемом Савченко из Санкт-Петербурга. Третье место в номинации «Солисты» присудили Анастасии Колотовой.
Всего на конкурс прислали 170 заявок из России, Китая и Белоруссии. В финал были приглашены более 60 певцов, которые поборолись за лауреатские звания.