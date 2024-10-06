Объём инвестиций в Красноярском крае может вырасти до 1 трлн рублей

«По итогам 2023 года объём инвестиций составил 926 млрд рублей — это 7-е место в России. Рассчитываем в этом году преодолеть психологическую отметку в 1 трлн рублей», — сообщил глава региона на совещании под председательством вице-премьера страны Дмитрия Патрушева и полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.
По словам Михаила Котюкова, перспективы развития региона связаны с продолжением реализации крупных инвестпроектов. Сейчас идёт работа по 39 таким проектам с общим объёмом инвестиций более 14 трлн рублей до 2030 года. Они предполагают создание более 100 тысяч новых рабочих мест.
В своем выступлении губернатор отметил, что Красноярский край традиционно входит в десятку субъектов-доноров, которые формируют доходную часть федерального бюджета. У края стабильно высокие результаты по основным макроэкономическим показателям, таким как промышленное производство, объём инвестиций и ВРП. Несмотря на сложности последних лет, экономика региона чувствует себя уверенно. В 2023 и 2024 годах объём ВРП оценивается на уровне 3,7 трлн и 4 трлн рублей соответственно. Это будет составлять более четверти экономики СФО в целом. Основу социально-экономического развития края обеспечивает реализация крупнейших инвестиционных проектов.
Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев обозначил ряд первоочередных задач, среди которых проведение аудита инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года.