Объём инвестиций в Красноярском крае может вырасти до 1 трлн рублей

В своем выступлении губернатор отметил, что Красноярский край традиционно входит в десятку субъектов-доноров, которые формируют доходную часть федерального бюджета. У края стабильно высокие результаты по основным макроэкономическим показателям, таким как промышленное производство, объём инвестиций и ВРП. Несмотря на сложности последних лет, экономика региона чувствует себя уверенно. В 2023 и 2024 годах объём ВРП оценивается на уровне 3,7 трлн и 4 трлн рублей соответственно. Это будет составлять более четверти экономики СФО в целом. Основу социально-экономического развития края обеспечивает реализация крупнейших инвестиционных проектов.