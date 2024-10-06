В Красноярске открыли мемориальную доску в память Надежды Окладниковой

«Помню её строгий взгляд, по которому понимаешь, что в школе — порядок. Надежда Ивановна каждое утро встречала нас на входе. И теперь ребят будет приветствовать ее образ. Под руководством Надежды Ивановны школа стала образцовым центром культуры, спортивной жизни и туристско-краеведческой работы», — поделился губернатор Красноярского края.