В Красноярске открыли мемориальную доску в память Надежды Окладниковой

В Красноярске 5 октября открыли мемориальную доску памяти ветерана педагогического труда Надежды Ивановны Окладниковой. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Памятную доску открыли в образовательном комплексе «Покровский», где Надежда Ивановна работала директором с 1964-го по 1993 годы. Тогда это учреждение называлось школой № 58.
Губернатор Котюков поделился в своём Telegram-канале, что учился именно в этой школе. Также он рассказал, что под руководством Надежды Ивановны школа стала образцовым центром культуры и спортивной жизни.
«Помню её строгий взгляд, по которому понимаешь, что в школе — порядок. Надежда Ивановна каждое утро встречала нас на входе. И теперь ребят будет приветствовать ее образ. Под руководством Надежды Ивановны школа стала образцовым центром культуры, спортивной жизни и туристско-краеведческой работы», — поделился губернатор Красноярского края.