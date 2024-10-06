Волгоградцев предостерегли от участия в мошеннических лотереях

Аферисты эксплуатируют желание легкого и быстрого заработка граждан, в качестве собственной безопасности они используют звезд медиа. Взаимодействие происходит по партнерской программе, по которой звезды получают до 30% от общего дохода с розыгрыша, сообщает комитет информационных технологий Волгоградской области.
В рекламном посте или на странице маркетплейса размещаются ссылки, которые ведут на сайт с розыгрышем, где в ходе мини-игры жертва обязательно выигрывает. После этого с ней связывается мошенник, который под разными предлогами выманивает данные карты или в качестве комиссии за перевод просит перечислить определенную сумму.
Благодаря такой схеме мошенники заработали уже свыше 80 млн рублей. Причем эта цифра относится только к одному эпизоду, а их было минимум 6.
Полицейским привлечь к ответственности таких аферистов очень сложно, так как они находятся не на территории РФ, а их соучастники работают через сеть подставных организаций.