Волгоградцев предостерегли от участия в мошеннических лотереях

В рекламном посте или на странице маркетплейса размещаются ссылки, которые ведут на сайт с розыгрышем, где в ходе мини-игры жертва обязательно выигрывает. После этого с ней связывается мошенник, который под разными предлогами выманивает данные карты или в качестве комиссии за перевод просит перечислить определенную сумму.