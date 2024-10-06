Красноярцам рассказали о пользе чеснока

Чеснок, пришедший в Россию в IX веке, быстро завоевал популярность как в кулинарии, так и в медицине. На Руси его использовали для лечения простуды, отеков и бессонницы. Этот ароматный овощ богат витаминами E, C, K, B6, а также множеством минералов, включая кальций и магний.