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Красноярцам рассказали о пользе чеснока

В честь Дня любителя чеснока эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о его свойствах.

Источник: Freepik

Чеснок, пришедший в Россию в IX веке, быстро завоевал популярность как в кулинарии, так и в медицине. На Руси его использовали для лечения простуды, отеков и бессонницы. Этот ароматный овощ богат витаминами E, C, K, B6, а также множеством минералов, включая кальций и магний.

Несмотря на резкий запах, чеснок способен улучшать пищеварение, ускорять метаболизм и предотвращать атеросклероз. При этом важно помнить, что при термической обработке его полезные свойства значительно снижаются.

При покупке стоит обратить внимание на внешний вид: головка должна быть твердой, а зубчики — свежими. Старый чеснок часто покрыт ростками.

В ведомстве отметили, что чеснок не рекомендуется детям и должен использоваться с осторожностью беременными и людьми с хроническими заболеваниями желудка.

Ранее жителям Красноярска рассказали о пользе тыквы.

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