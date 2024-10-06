ОНТ рассказало, что стало с машиной первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова

В годовщину гибели в автокатастрофе руководителя БССР Петра Машерова ОНТ рассказало, что стало с машиной попавшей в тот трагический день в ДТП.
4 октября 1980 года первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров погиб в автомобильной катастрофе. В тот день он выехал из Минска на автомобиле ГАЗ-13 «Чайка».
«Этот премиальный седан прибыл в Минск олимпийским летом 1980-го», — показал телеканал машину, на которой в то время ездили только высшие руководители страны.
Но Петр Машеров на новинке так и не поездил. 4 октября 1980-го он взял в поля проверенную, в том числе бездорожьем, «Чайку».
Авария произошла на автотрассе Минск — Москва на повороте на Смолевичскую птицефабрику. Навстречу мчавшемуся на большой скорости правительственному кортежу выскочил грузовик с картошкой.
Черная «Чайка», на переднем сиденье которой находился Машеров, на полной скорости столкнулась с грузовиком. Водитель «Чайки» Евгений Зайцев, сидевший рядом ним Петр Машеров и расположившийся сзади сотрудник охраны Валентин Чесноков погибли.
Слесарь по ремонту автомобилей Василий Квитун рассказал ОНТ, что машина была настолько повреждена, что ее отправили в утиль.
Водителя грузовика Николая Пустовита признали виновным и дали 15 лет тюрьмы. Но в 1983-м его условно освободили и отправили на стройки народного хозяйства, а в 1985-м он был освобожден от всего уголовного преследования.
«Знак с той самой “черной” машины — все, что осталось на земле», — рассказали в сюжете.
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