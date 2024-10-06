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Собянин: Территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в этом году

Территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Благоустраиваем территории рядом со станциями метро, МЦД и МЦК. Вместе со стандартными работами (улучшение транспортной и пешеходной доступности станций) создаем места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак. В этом году благоустроим пространства возле 41 объекта транспорта», — написал он.

Мэр отметил, что работы проходят рядом с шестью станциями Троицкой линии метро. Обновят сквер у станции «Генерала Тюленева»: организуют зоны тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий. Около станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Перово» приведут в порядок четыре спортивных и шесть детских площадок. Рядом с «Бибирево» обновят два сквера и семь детских площадок. На месте хаотичной парковки на ул. Плещеева создадут видовые зоны, установят скамейки и освещение. У московского городского вокзала «Серп и Молот» появятся четыре детские площадки с развивающим оборудованием для ребят разных возрастов.

строительство
Собянин Сергей