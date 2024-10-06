Собянин: Территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в этом году

Мэр отметил, что работы проходят рядом с шестью станциями Троицкой линии метро. Обновят сквер у станции «Генерала Тюленева»: организуют зоны тихого отдыха и детских игр, расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий. Около станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Перово» приведут в порядок четыре спортивных и шесть детских площадок. Рядом с «Бибирево» обновят два сквера и семь детских площадок. На месте хаотичной парковки на ул. Плещеева создадут видовые зоны, установят скамейки и освещение. У московского городского вокзала «Серп и Молот» появятся четыре детские площадки с развивающим оборудованием для ребят разных возрастов.