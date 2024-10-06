Власти Краснодара отчитались, сколько выкосили карантинного сорняка

В краевом центре за сезон борьбы с цветением сорной растительности с июля по сентябрь скосили более 40 тысяч га, в том числе амброзии более 3,4 тысячи га, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В ходе мониторинга собственникам земельных участков специалисты надзорных служб выдали 131 предостережение, а в адрес 693 правообладателей направили уведомления с требованием навести должный фитосанитарный порядок.
По информации мэрии, работа проводилась с разными предприятиями и организациями для наведения порядка. Покосы вели промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, а также участвовали и рядовые жители города.
— Руководители сельскохозяйственных предприятий особо контролировали ход работ по уничтожению амброзии и других сорняков в полях, на обочинах дорог и территориях вокруг посёлков, производственных участков и животноводческих ферм.
Ранее сообщалось, что по итогам санитарного марафона, который длился более месяца жители города вывезли 3387 кубометров мусора, что эквивалентно 420 заполненным контейнерам «лодочек». В субботниках и пятничниках в Краснодаре приняли участие более 87 тысяч человек.