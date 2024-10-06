Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Воронежской области

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, 7 октября в Воронеже и области пасмурно, но без осадков, средняя температура +24 градуса. А вот на следующий день в Воронеже будет уже не больше +17 градусов, в области чуть выше, до +19. Ночью в регионе пойдут дожди, осадки местами продолжатся и днем.