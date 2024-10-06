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Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Воронежской области

Осень все-таки вступит в свои права на следующей рабочей неделе.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +11°

Если в понедельник столбики термометров покажут выше +20 градусов, то во вторник температура резко упадет.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, 7 октября в Воронеже и области пасмурно, но без осадков, средняя температура +24 градуса. А вот на следующий день в Воронеже будет уже не больше +17 градусов, в области чуть выше, до +19. Ночью в регионе пойдут дожди, осадки местами продолжатся и днем.

В ночь на среду обещают +11 градусов, днем станет еще прохладнее, в среднем +14 градусов, дожди продолжатся. А в четверг, по данным синоптиков, небо прояснится, однако потепления ждать не стоит, прогнозируют +4 градуса ночью и +13 градусов днем.