Кто такой композитор, и чем он занимается

Представьте себе такую картину: вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, включаете телевизор и смотрите любимое кино. Или находите плейлист с прекрасной классической музыкой. А может быть, вам нравится, как «звучат» мюзиклы и театральные постановки? В общем, во всех этих случаях вы соприкасаетесь с творчеством композитора. Даже компьютерные игры не обходятся без его помощи. Рассказываем, что же это за кудесник такой и чем он подпитывает свою музу.
Сейчас принято считать, что композитор — это тот, кто сочиняет музыку. В любом виде, будь то симфоническая или электронная. Синтвейв, поп и рок тоже есть. Вообще говоря, современные композиторы любят смешивать стили и жанры. Работа обязывает. Если нужен саундтрек для боевика — значит, море бластбитов обеспечено. Минутка глоссария: речь идет о скоростном барабанном ритме. Тарелка и хай-хэты молниеносно чередуются с томом и другими видами ударных. Чаще всего так изощряются в блэк-метале, но в трейлерной музыке тоже подобных приемов полно. Пустынный антураж? Этнические песнопения и инструменты в студию. И так до бесконечности.
Мы привыкли думать, что композитор — это непременно кто-то великий. Вроде Петра Ильича Чайковского или Людвига ван Бетховена. Иоганн Себастьян Бах тоже моментально вспоминается. Однако в реальности дела обстоят совсем иначе. Композиторов в мире тысячи, а мы и о половине-то слыхом не слыхивали. Более того, во времена Чайковского тоже жили и творили самые разные мастера. Но помнит ли их кто-нибудь, кроме специалистов? Весьма сомнительно.
Впрочем, когда-то музыка была еще совсем в зачаточном состоянии. Только гении и могли ее развивать. Скажем, одноголосое григорианское пение в свое время популяризировал итальянец Гвидо Д’Ареццо. Позже и Джованни Габриэлли со своими церковными полифониями подключился. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина — туда же… Впрочем, это — совсем другая история, и она описана подробнее в другом материале.
Кстати, слово «композитор» далеко не всегда было связано с музыкой напрямую. По версии лингвиста Николая Максимовича Шанского, термин произошел от итальянского compositore — «составитель, сочинитель». Древний латинский глагол componere означает примерно то же самое. Так что композитором в определенной степени мог считаться и архитектор, и писатель. Даже в изобразительном искусстве до сих пор есть понятие композиции.
Но, как бы то ни было, нотные партитуры победили.
Ответ очевиден: пишут музыку. Для кино и видеоигр, для мультфильмов и мюзиклов, а иногда и просто для души. Мы, конечно, в первую очередь говорим о современности, но ведь и раньше композиторы имели схожие обязанности! Только антураж отличался. Например, Бах писал произведения для церкви, Бетховен — для аристократии, а Вагнер — для опер и театральных постановок. Сфера развлечений за последние пару столетий прилично эволюционировала, да и жанров стало больше. Но суть, повторимся, осталась прежней.
Однако стоит все же разобраться: что это в принципе такое — музыку сочинять? Сейчас разложим по полочкам.
Раньше творцы прилагали титанические усилия, чтобы придумать хоть что-нибудь стоящее. Клали себя на алтарь ради искусства. Безупречное знание нотной грамоты, абсолютный слух и быстрая звукопись — лишь малая часть качеств, которыми должен был обладать композитор до XX столетия. Не говоря уже о феноменальной памяти. Потому что муза могла настичь в самый неожиданный момент: упустишь — и вся картинка развалится на мелкие кусочки. Приходилось держать в голове и основную мелодию, и аккомпанемент и вдобавок все оркестровые партии подробно расписывать. В общем, тяжелая это была работа.
Сейчас, конечно, композиторам гораздо легче творить. Под рукой и диктофон, и компьютерные программы для создания музыки. Можно спокойно записать демо и вернуться к нему в любой момент. Да что там — иной раз достаточно просто напеть мотив на телефон. Или записать ноты в электронном виде. Была бы цель, а средства найдутся.
Музыкальные демиурги работают по-всякому. Кто повлиятельнее, тот может себе и топовую студию с личным оркестром позволить. Специалисты «поскромнее» довольствуются домашним ноутбуком и звуковой картой. Впрочем, технологии сейчас шагнули далеко вперед: VST-плагины порой звучат не хуже настоящего ансамбля. Но тут налицо небольшое противоречие: симуляторы инструментов существуют, но по возможности творцы стараются обходиться без них. Потому что ни один компьютер не заменит живых людей.
Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
По старинке трудится, например, Ханс Циммер. Именитый композитор сначала записывает свои идеи в студии на синтезаторе, затем составляет партии для каждого инструмента и только потом репетирует с собственным оркестром. Да-да, порой автор музыки выступает еще и дирижером. В схожем ритме работает и японский маэстро Дзе Хисаиси, и британец Гарет Кокер, и много еще кто.
Кстати, всех этих исполнителей можно послушать в стриминговом сервисе Звук. Превосходное HiFi-качество позволит насладиться всеми нюансами аранжировки. А для особо любознательных найдутся тематические лекции, например «Вандерласт», «ТАКТУС» и «Подкаст о музыке».
Сейчас почти у каждого композитора есть своя библиотека семплов и плагинов. Веяния времени, никуда не денешься! Специально для вас собрали топ отечественных мастеров, которые творят с помощью компьютера. А любители более старомодного подхода могут почитать другую статью. Там как раз собраны исполнители, ставшие «современной классикой».
В общем, работа — она и есть работа. Бок о бок с любопытными проектами идут высокая конкуренция, жесткие дедлайны и непостоянство дохода. Не зря многие рядовые композиторы подрабатывают кем-то еще. Таких, как Ханс Циммер и Джон Уильямс, единицы.
Ради хорошего портфолио и стабильного заработка — однозначно да. Причем надо пройти большой путь для освоения профессии. Сначала — три или четыре года в музыкальном училище, потом — пару лет в консерватории… В общем, дольше учатся только врачи. Хотя некоторые вузы могут предложить и специалитет по программе «композиция». Например, государственно-музыкальный педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова. Но поступить в такие места очень непросто: нужно иметь высокие баллы ЕГЭ по русскому и литературе, а еще — сдавать творческие испытания внутри факультета. Обычно там просят либо показать свои опусы, либо придумать что-то оригинальное за короткий промежуток времени.
Наверное, мы многих напугали столь категоричными заявлениями. Но не переживайте: большинство современных композиторов сочиняют музыку и без образования. Курсы на YouTube — наше все. В конце концов, и спецшкол всяких полно. Например, в Moscow Music School можно выучиться на диджея или битмейкера. Не совсем то же самое, но похоже. Более того, неоднократно упомянутый нами Циммер — тоже самоучка! Однако в академическую среду без определенной подготовки никак не пробиться.
Композитор востребован везде, а значит, и владеть своим ремеслом должен в совершенстве. Есть несколько нюансов в работе профессионала. Во-первых, надо знать музыкальную грамоту. Назубок. От гамм до гармонических ладов, от разрешений аккордов до законов гармонии. Учитывать тонкости всех оркестровых инструментов тоже очень важно. Даже если композитор уметь играть только на чем-то одном. Как функционируют разные виды струнных и духовых? Что делать с хором? По какому принципу работают том, малый и большой барабан? Все это композитор должен держать в голове.
В домашнем музицировании тоже подводных камней хватает. Уметь пользоваться VST-плагинами и компьютерными программами, правильно «симулировать» инструменты, помнить основы сведения и мастеринга… В общем, хороший композитор — он буквально и швец, и жнец, и на дуде игрец. Как бы банально это ни звучало.
В тонкостях профессии, кажется, разобрались. Теперь — дело за малым: с чего же начать свой путь творца? Даем несколько весьма дельных советов.
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