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Кто такой композитор, и чем он занимается

Представьте себе такую картину: вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, включаете телевизор и смотрите любимое кино. Или находите плейлист с прекрасной классической музыкой. А может быть, вам нравится, как «звучат» мюзиклы и театральные постановки? В общем, во всех этих случаях вы соприкасаетесь с творчеством композитора. Даже компьютерные игры не обходятся без его помощи. Рассказываем, что же это за кудесник такой и чем он подпитывает свою музу.

Источник: Звук

Представьте себе такую картину: вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, включаете телевизор и смотрите любимое кино. Или находите плейлист с прекрасной классической музыкой. А может быть, вам нравится, как «звучат» мюзиклы и театральные постановки? В общем, во всех этих случаях вы соприкасаетесь с творчеством композитора. Даже компьютерные игры не обходятся без его помощи. Рассказываем, что же это за кудесник такой и чем он подпитывает свою музу.

Кто такой композитор

Сейчас принято считать, что композитор — это тот, кто сочиняет музыку. В любом виде, будь то симфоническая или электронная. Синтвейв, поп и рок тоже есть. Вообще говоря, современные композиторы любят смешивать стили и жанры. Работа обязывает. Если нужен саундтрек для боевика — значит, море бластбитов обеспечено. Минутка глоссария: речь идет о скоростном барабанном ритме. Тарелка и хай-хэты молниеносно чередуются с томом и другими видами ударных. Чаще всего так изощряются в блэк-метале, но в трейлерной музыке тоже подобных приемов полно. Пустынный антураж? Этнические песнопения и инструменты в студию. И так до бесконечности.

Мы привыкли думать, что композитор — это непременно кто-то великий. Вроде Петра Ильича Чайковского или Людвига ван Бетховена. Иоганн Себастьян Бах тоже моментально вспоминается. Однако в реальности дела обстоят совсем иначе. Композиторов в мире тысячи, а мы и о половине-то слыхом не слыхивали. Более того, во времена Чайковского тоже жили и творили самые разные мастера. Но помнит ли их кто-нибудь, кроме специалистов? Весьма сомнительно.

Впрочем, когда-то музыка была еще совсем в зачаточном состоянии. Только гении и могли ее развивать. Скажем, одноголосое григорианское пение в свое время популяризировал итальянец Гвидо Д’Ареццо. Позже и Джованни Габриэлли со своими церковными полифониями подключился. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина — туда же… Впрочем, это — совсем другая история, и она описана подробнее в другом материале.

Кстати, слово «композитор» далеко не всегда было связано с музыкой напрямую. По версии лингвиста Николая Максимовича Шанского, термин произошел от итальянского compositore — «составитель, сочинитель». Древний латинский глагол componere означает примерно то же самое. Так что композитором в определенной степени мог считаться и архитектор, и писатель. Даже в изобразительном искусстве до сих пор есть понятие композиции.

Но, как бы то ни было, нотные партитуры победили.

freepik/freepik.com Чем занимаются композиторы

Ответ очевиден: пишут музыку. Для кино и видеоигр, для мультфильмов и мюзиклов, а иногда и просто для души. Мы, конечно, в первую очередь говорим о современности, но ведь и раньше композиторы имели схожие обязанности! Только антураж отличался. Например, Бах писал произведения для церкви, Бетховен — для аристократии, а Вагнер — для опер и театральных постановок. Сфера развлечений за последние пару столетий прилично эволюционировала, да и жанров стало больше. Но суть, повторимся, осталась прежней.

Однако стоит все же разобраться: что это в принципе такое — музыку сочинять? Сейчас разложим по полочкам.

Как композитор сочиняет музыку

Раньше творцы прилагали титанические усилия, чтобы придумать хоть что-нибудь стоящее. Клали себя на алтарь ради искусства. Безупречное знание нотной грамоты, абсолютный слух и быстрая звукопись — лишь малая часть качеств, которыми должен был обладать композитор до XX столетия. Не говоря уже о феноменальной памяти. Потому что муза могла настичь в самый неожиданный момент: упустишь — и вся картинка развалится на мелкие кусочки. Приходилось держать в голове и основную мелодию, и аккомпанемент и вдобавок все оркестровые партии подробно расписывать. В общем, тяжелая это была работа.

Сейчас, конечно, композиторам гораздо легче творить. Под рукой и диктофон, и компьютерные программы для создания музыки. Можно спокойно записать демо и вернуться к нему в любой момент. Да что там — иной раз достаточно просто напеть мотив на телефон. Или записать ноты в электронном виде. Была бы цель, а средства найдутся.

Музыкальные демиурги работают по-всякому. Кто повлиятельнее, тот может себе и топовую студию с личным оркестром позволить. Специалисты «поскромнее» довольствуются домашним ноутбуком и звуковой картой. Впрочем, технологии сейчас шагнули далеко вперед: VST-плагины порой звучат не хуже настоящего ансамбля. Но тут налицо небольшое противоречие: симуляторы инструментов существуют, но по возможности творцы стараются обходиться без них. Потому что ни один компьютер не заменит живых людей.

Ханс Циммер на сцене Arena Sud de France, 7 мая 2023 года

Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.

По старинке трудится, например, Ханс Циммер. Именитый композитор сначала записывает свои идеи в студии на синтезаторе, затем составляет партии для каждого инструмента и только потом репетирует с собственным оркестром. Да-да, порой автор музыки выступает еще и дирижером. В схожем ритме работает и японский маэстро Дзе Хисаиси, и британец Гарет Кокер, и много еще кто.

Кстати, всех этих исполнителей можно послушать в стриминговом сервисе Звук. Превосходное HiFi-качество позволит насладиться всеми нюансами аранжировки. А для особо любознательных найдутся тематические лекции, например «Вандерласт», «ТАКТУС» и «Подкаст о музыке».

Сейчас почти у каждого композитора есть своя библиотека семплов и плагинов. Веяния времени, никуда не денешься! Специально для вас собрали топ отечественных мастеров, которые творят с помощью компьютера. А любители более старомодного подхода могут почитать другую статью. Там как раз собраны исполнители, ставшие «современной классикой».

freepik/freepik.com Преимущества и недостатки профессии Плюсы Интересные задачи. Что ни говори, а композиторы могут попробовать себя практически в любой сфере деятельности. Они могут написать саундтрек к боевику или заняться звуковым обрамлением милой инди-игры о котиках. Синтвейв для космической эпопеи или сдержанный эмбиент для хоррора? Мыльная опера или костюмированная драма? В общем, разнообразия хоть отбавляй. Востребованность. Вытекает из предыдущего пункта: композитор нужен везде. Аудиовизуальное искусство без музыки теряет как минимум половину своего очарования. А если поработать на имя, то впоследствии можно иметь очень даже неплохой доход. Возможность самостоятельно планировать свой график. Свобода — во главе угла. Как и в любой творческой профессии. Композитор волен сам выбирать, за что браться и от чего отказываться. По крайней мере, офисной рутины в привычном понимании уж точно не будет. Необязательно быть композитором театра и кино. Можно работать саунд-дизайнером, писать треки для рекламы и телевидения, да и просто учить своему ремеслу неофитов. А еще — создавать аранжировки. Кстати, поп и рок-музыка тоже считается. Правда, творцы в этой сфере чаще всего зовутся «продюсерами». Стабильная работа в компании по выпуску трейлерной музыки. Речь идет о фирмах Imagine Music, Future World Music, Audiomachine и массе других. Работая там, композитор может быть уверен в завтрашнем дне. И зарплата хорошая, и задачи нетривиальные, и возможность познакомиться с другими творческими людьми возрастает во сто крат. Потому что трейлеры к кинофильмам нужны всегда. Минусы Трудно стать известным. Как и в любой сфере искусства, надо прикладывать большие усилия, чтобы о тебе услышали. Стать знаменитым — значит, получать больше заказов и денег, соответственно. Сейчас конкуренция в индустрии развлечений жесточайшая, поэтому и добиться стабильного заработка не так легко. Тут как в строительстве: то густо, то пусто. Не всегда есть возможность делать то, что хочется. Вынуждены разочаровать тех, кто сразу метит на саундтреки к голливудским блокбастерам. В лучшем случае выпускник консерватории начнет свой путь с рекламы маркетплейсов и какого-нибудь независимого артхаусного фильма. Если повезет, попадет в трейлерную компанию. Даже если удастся прикрепиться к какому-нибудь крупному проекту, все свои амбиции придется подавить. Потому что в первую очередь композитор должен ориентироваться на видение режиссера, и только потом — на собственные желания. О чем говорить, если даже Хансу Циммеру было тяжеловато работать с Кристофером Ноланом? А ведь этот творческий тандем сформировался с давних времен! Испорченное здоровье, ментальное и физическое. Работа над сложными проектами, отсутствие вдохновения и просто непрерывное сидение за компьютером не способствуют хорошему самочувствию. Как итог, выгорание неизбежно. Постоянные поиски себя и собственного стиля. Для кого-то, возможно, это и не недостаток. Век живи — век учись, как говорится! Но творцов нынче тысячи, и среди них нужно обязательно чем-то выделиться. Клиенты всегда выбирают в пользу кого-то более уникального. Репетиции с оркестром. Заставить толпу музыкантов синхронно звучать, да еще и учитывать индивидуальные особенности каждого? Едва ли это легко. А уж если сотрудничать с рок-музыкантами в студии, и вовсе тяжело придется. Общение с творческими людьми — это интересно и безумно сложно одновременно. Alex Cooper/unsplash.com

В общем, работа — она и есть работа. Бок о бок с любопытными проектами идут высокая конкуренция, жесткие дедлайны и непостоянство дохода. Не зря многие рядовые композиторы подрабатывают кем-то еще. Таких, как Ханс Циммер и Джон Уильямс, единицы.

Нужно ли учиться на композитора

Ради хорошего портфолио и стабильного заработка — однозначно да. Причем надо пройти большой путь для освоения профессии. Сначала — три или четыре года в музыкальном училище, потом — пару лет в консерватории… В общем, дольше учатся только врачи. Хотя некоторые вузы могут предложить и специалитет по программе «композиция». Например, государственно-музыкальный педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова. Но поступить в такие места очень непросто: нужно иметь высокие баллы ЕГЭ по русскому и литературе, а еще — сдавать творческие испытания внутри факультета. Обычно там просят либо показать свои опусы, либо придумать что-то оригинальное за короткий промежуток времени.

Наверное, мы многих напугали столь категоричными заявлениями. Но не переживайте: большинство современных композиторов сочиняют музыку и без образования. Курсы на YouTube — наше все. В конце концов, и спецшкол всяких полно. Например, в Moscow Music School можно выучиться на диджея или битмейкера. Не совсем то же самое, но похоже. Более того, неоднократно упомянутый нами Циммер — тоже самоучка! Однако в академическую среду без определенной подготовки никак не пробиться.

freepik/freepik.com Необходимые знания и навыки

Композитор востребован везде, а значит, и владеть своим ремеслом должен в совершенстве. Есть несколько нюансов в работе профессионала. Во-первых, надо знать музыкальную грамоту. Назубок. От гамм до гармонических ладов, от разрешений аккордов до законов гармонии. Учитывать тонкости всех оркестровых инструментов тоже очень важно. Даже если композитор уметь играть только на чем-то одном. Как функционируют разные виды струнных и духовых? Что делать с хором? По какому принципу работают том, малый и большой барабан? Все это композитор должен держать в голове.

В домашнем музицировании тоже подводных камней хватает. Уметь пользоваться VST-плагинами и компьютерными программами, правильно «симулировать» инструменты, помнить основы сведения и мастеринга… В общем, хороший композитор — он буквально и швец, и жнец, и на дуде игрец. Как бы банально это ни звучало.

Как стать композитором

В тонкостях профессии, кажется, разобрались. Теперь — дело за малым: с чего же начать свой путь творца? Даем несколько весьма дельных советов.

nensuria/freepik.com Слушайте много разной музыки. Желательно хорошей. В данном случае под «хорошей» мы подразумеваем ту, что имеет ярко выраженную качественную мелодию. Однотипные TikTok-биты не в счет, хотя и они могут на что-то сгодиться. Познавайте все жанры — от классики до рока и попа, от брейкбита до джангла и бибопа. Вдохновение придет откуда не ждали. Начните сочинять. Да-да, это самое сложное. Все время кажется, что нет ни таланта, ни навыков, ни вдохновения. Но давайте посмотрим правде в глаза: никто не становится великим композитором с нуля. Для этого надо долго и плодотворно работать. Пробовать, ошибаться и идти дальше. Пускай ваши первые блины будут комом, но впоследствии вы обязательно разовьете собственный стиль. Изучайте законы гармонии. Надо слушать культовые треки вдумчиво. Анализировать каждый такт. Как обыграны струнные? Что за тональность и аккорды? Добавлены ли какие-то этнические инструменты? Есть ли определенная драматургия в композиции? Отвечая на эти вопросы, вы и сами не заметите, как начнете мыслить глобально. Постоянно совершенствуйтесь и не бойтесь узнать мнение мастера. Найти хорошего учителя вне профильного вуза довольно сложно, но пусть вас это не пугает. Ищите и обрящете. Иногда даже малоизвестный композитор может дать дельный совет на просторах интернета. А уж если есть возможность заниматься с профессионалом на постоянной основе, то и вовсе замечательно. Например, екатеринбургский творец Андрей Романов регулярно консультирует начинающих специалистов. Освойте софт для обработки звука. Cubase, Ableton, Logic Pro X — неважно что. Поверьте, очень пригодится в дальнейшем. Ну и для самых целеустремленных: получите высшее образование в этой сфере. Помните, о чем пел Дима Билан когда-то? «Я знаю точно — невозможное возможно». Если хотя бы год потратить на подготовку, то есть шанс поступить в неплохой институт. Все-таки в вузе легче всего наработать профессиональные связи. Музыкальная школа тоже дает определенные бонусы.

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