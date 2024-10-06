Москвичей предупредили о возможной грозе

«В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра — вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко — по статистике 1 раз в 3−4 года, температура воздуха плюс 8−11 градусов», — рассказал Тишковец.