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Москвичей предупредили о возможной грозе

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 93% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: © РИА Новости

«В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра — вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков, не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко — по статистике 1 раз в 3−4 года, температура воздуха плюс 8−11 градусов», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в понедельник днем температура в теплом секторе повысится до плюс 15−18 градусов. Дожди продолжатся, но они будут меньшей интенсивности.

«В общей сложности за 24 часа — с вечера воскресенья до вечера понедельника — на столицу прольется до 29 миллиметра осадков, или 41% от всей месячной нормы», — уточнил специалист.