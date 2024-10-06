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В Новосибирской области школы закрыли из-за вспышки пневмонии

Из-за вспышки пневмонии закрыли школы в регионе.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе Искитимской центральной городской больницы передали, что в Искитиме на дистанционное обучение полностью перевели школы № 3 и № 4, частично переведены школы № 5 и № 9. Сообщила директор Управления образования Искитима Ольга Степаненко.

По ее словам, детские сады сейчас работают в штатном режиме.

Также известно, что с 1 по 3 октября 2024 года врачи диагностировали пневмонию у 14 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет.

Ранее Сиб.фм рассказывал, в Новосибирске зарегистрированы единичные случаи ветряной оспы.

здоровье