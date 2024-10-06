В Новосибирской области школы закрыли из-за вспышки пневмонии

В пресс-службе Искитимской центральной городской больницы передали, что в Искитиме на дистанционное обучение полностью перевели школы № 3 и № 4, частично переведены школы № 5 и № 9. Сообщила директор Управления образования Искитима Ольга Степаненко.
По ее словам, детские сады сейчас работают в штатном режиме.
Также известно, что с 1 по 3 октября 2024 года врачи диагностировали пневмонию у 14 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет.
Ранее Сиб.фм рассказывал, в Новосибирске зарегистрированы единичные случаи ветряной оспы.