О главных причинах икоты рассказали жителям Новосибирска

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказала о факторах, которые провоцируют «вздрагивания» диафрагмы.
Самая распространенная причина икоты у взрослого человека — алкогольная зависимость. При употребление спиртосодержащих напитков залпом в желудок попадает воздух. Орган раздувается и начинает давить на диафрагму, а организм стремится избавиться от лишнего воздуха.
Часто икают беременные женщины. На диафрагму в этом случае давит матка, в которой развивается младенец.
«Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений», — рассказывает эксперт журналистам РИА Новости.
Причинами икоты также могут стать: переохлаждение (именно из-за этого в основном икают младенцы), стресс, голод, жажда, прием сухой пищи или пищи большими кусками.
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