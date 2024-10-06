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Внучка Петра Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда

Екатерина Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда.

Источник: Комсомольская правда

Екатерина, внучка руководителя БССР Петра Машерова, рассказала ОНТ, как живет в США после гибели знаменитого деда.

4 октября 1980 года первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров погиб в автомобильной катастрофе, произошедшей на автотрассе Минск — Москва на повороте на Смолевичскую птицефабрику. «Чайка» Машерова столкнулась с грузовиком, наполненным картошкой.

Водитель «Чайки» Евгений Зайцев, сидевший рядом ним Петр Машеров и расположившийся сзади сотрудник охраны Валентин Чесноков погибли.

— В день смерти дедушки мы были дома с мамой и сестрой, — рассказала Екатерина Машерова, внучка Петра Машерова. — Готовились к новоселью, вешали шторы. И именно по этой причине, как нам говорили, мы не поехали с дедушкой в машине. Мы часто с ним ездили по выходным.

Екатерина уже давно живет в США.

— Мы с сестрой живем в Чикаго. В день смерти дедушки мы стараемся собираться вместе, стараемся сходить в церковь. Я стараюсь сделать какие-то посты в социальных сетях, — сказала Екатерина.

Ранее ОНТ рассказало, что стало с машиной первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова.

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