Внучка Петра Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда

— В день смерти дедушки мы были дома с мамой и сестрой, — рассказала Екатерина Машерова, внучка Петра Машерова. — Готовились к новоселью, вешали шторы. И именно по этой причине, как нам говорили, мы не поехали с дедушкой в машине. Мы часто с ним ездили по выходным.