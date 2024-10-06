В Татарстане до конца октября откроется три парка

В фонде отметили, что рядом с Большим Чайковым озером находится и Малое. Парк «Малое Чайковое озеро» был открыт в 2022 году, его посещают в том числе пациенты, врачи городской больницы и жители близлежащих домов. Этот проект основан на принципах создания салютогенной среды, способствующей выздоровлению пациентов и психоэмоциональной разгрузке врачей. «Мы очень надеемся, что благодаря таким проектам, слово “больница” будет восприниматься людьми не так тревожно», — прокомментировали в институте.