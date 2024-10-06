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Новосибирцы пожаловались на пятно грязи на побережье Бердской косы

Местные жители сразу забили тревогу, они переживают, что это может навредить людям и животным.

Источник: Соцсети

Большое пятно грязи заметили жители Новосибирской области на берегу Бердской косы. Об этом пишет портал «Бердск-онлайн».

По словам очевидцев, вдоль побережья они обнаружили огромное грязное пятно. Местные жители сразу забили тревогу, они переживают, что это может навредить людям и животным.

«Пока о масштабах проблемы официальных данных нет. Не определены источник и тип загрязнения водоема, не установлена его опасность для природы», — уточнили на портале.

Напомним, ранее АиФ-Новосибирск писал о том, что рабочая неделя начнется с похолодания. Синоптики отмечают, что в последний день выходных в город температура прогреется до +17 градусов.

экология