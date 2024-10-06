В Перми на создание спортивного кластера «Молот» могут выделить 55 млн рублей

Информация об этом содержится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете на ближайшую трехлетку. В 2025-м на эту цель могут направить 35 млн руб., в 2026-м — 20 млн руб.
Как пояснили «Ъ-Прикамье» в краевом минспорте, на выделенные средства планируется оборудовать центр уличного баскетбола, хоккейную коробку и модульное сооружение с раздевалками. «Параллельно прорабатывается вопрос строительства стадиона», — отметили в ведомстве.
В марте 2021 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машиномест.
Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера на месте бывшего УДС «Молот». Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» был присвоен статус спортивного объекта регионального значения.