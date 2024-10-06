В Перми на создание спортивного кластера «Молот» могут выделить 55 млн рублей

В марте 2021 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машиномест.