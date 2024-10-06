В Башкирии пропал 23-летний Никита Рахимов

В Татышлинском районе Башкирии начались поиски пропавшего 23-летнего Никиты Рахимова. Об этом сообщили в пресс-службе «Лиза Алерт». По предоставленным данным, он вышел из домп в селе Нижнебалтачево 2 октября и исчез.
Приметы: худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, рост — 185 см.
Был одет: черные штаны, черная куртка черные галоши.
Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.