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В Башкирии пропал 23-летний Никита Рахимов

Волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски пропавшего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Татышлинском районе Башкирии начались поиски пропавшего 23-летнего Никиты Рахимова. Об этом сообщили в пресс-службе «Лиза Алерт». По предоставленным данным, он вышел из домп в селе Нижнебалтачево 2 октября и исчез.

Приметы: худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, рост — 185 см.

Был одет: черные штаны, черная куртка черные галоши.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.