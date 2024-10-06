В Ростове пройдет массовый забег

В Ростов приедут любители бега из районов нашей области, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока.