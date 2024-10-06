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В Ростове пройдет массовый забег

В Ростове анонсировали «Донской марафон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на следующей неделе, 13 октября, состоится одно из главных спортивных мероприятий осени — атлетический забег. «Донской марафон» пройдет уже в 38-й раз.

Как сообщил глава администрации Алексей Логивненко, забег стартует на Гребном канале.

В этом году традиционно к марафонской дистанции присоединяются забеги на 6, 12, 24 километра и детская трасса на 500 метров.

В Ростов приедут любители бега из районов нашей области, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока.