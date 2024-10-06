В Ростове пройдет массовый забег

В Ростове на следующей неделе, 13 октября, состоится одно из главных спортивных мероприятий осени — атлетический забег. «Донской марафон» пройдет уже в 38-й раз.
Как сообщил глава администрации Алексей Логивненко, забег стартует на Гребном канале.
В этом году традиционно к марафонской дистанции присоединяются забеги на 6, 12, 24 километра и детская трасса на 500 метров.
В Ростов приедут любители бега из районов нашей области, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Краснодарского края, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя и даже Магадана и Владивостока.