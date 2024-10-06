«Все включено» на русский лад: что такое избинг и почему он набирает популярность

— Избинг — проект, заслуживающий внимания. И он очень интересен, в том числе школьникам и иностранцам. С одной стороны, он включает в себя экологический и рекреационный туризм, а с другой — это еще и историко-культурная составляющая. Особенно когда вы приезжаете в избу, которой не один десяток лет, сохранившую аутентичность и дух времени. Но и новые проекты стараются соблюдать все правила русского жилища. Здесь можно сходить в баню, попробовать себя в традиционном для этого региона ремесле, познакомиться с местной кухней. И такого потенциала в нашей необъятной стране больше чем достаточно. Подобные проекты сегодня могут получить неплохую господдержку, они экологичны и быстро окупаются для предпринимателей. Так, под Екатеринбургом в одной из деревень бизнесмен Игорь Черноголов использовал избы, которые там уже были, и привез еще несколько новых, получился проект «Мариинские избы». Здесь есть изба горного мастера, учителя, торговца, старовера.