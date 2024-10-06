Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерты пианиста Дениса Мацуева отменили в Новосибирске

Выступления перенесли на более поздний срок из-за болезни музыканта.

Источник: РИА "Новости"

Назначенные на начало октября концерты народного артиста России Дениса Мацуева не состоялись в Новосибирске. Выступления пришлось перенести на другие даты из-за болезни пианиста.

Концерты с участием знаменитого музыканта были запланированы на 5,6 и 7 октября. Однако, как сообщили в Новосибирской филармонии, мероприятия перенесены на начало ноября. Денис Мацуев не смог выступить в столице Сибири по состоянию здоровья.

Новосибирские поклонники творчества народного артиста РФ с пониманием отнеслись к переносу выступлений. На странице филармонии в «ВК» новосибирцы пишут комментарии, в которых желают музыканту скорейшего выздоровления.

Концерты должны были состояться в рамках фестиваля: «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Мероприятия посвящены празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца. В Новосибирске к памятной дате приурочено множество культурных событий.

Иван ЛУДНОВ.

здоровье