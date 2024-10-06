Концерты пианиста Дениса Мацуева отменили в Новосибирске

Назначенные на начало октября концерты народного артиста России Дениса Мацуева не состоялись в Новосибирске. Выступления пришлось перенести на другие даты из-за болезни пианиста.
Концерты с участием знаменитого музыканта были запланированы на 5,6 и 7 октября. Однако, как сообщили в Новосибирской филармонии, мероприятия перенесены на начало ноября. Денис Мацуев не смог выступить в столице Сибири по состоянию здоровья.
Новосибирские поклонники творчества народного артиста РФ с пониманием отнеслись к переносу выступлений. На странице филармонии в «ВК» новосибирцы пишут комментарии, в которых желают музыканту скорейшего выздоровления.
Концерты должны были состояться в рамках фестиваля: «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Мероприятия посвящены празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения народного артиста СССР дирижера Арнольда Каца. В Новосибирске к памятной дате приурочено множество культурных событий.
Иван ЛУДНОВ.