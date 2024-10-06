Концерты пианиста Дениса Мацуева отменили в Новосибирске

Концерты с участием знаменитого музыканта были запланированы на 5,6 и 7 октября. Однако, как сообщили в Новосибирской филармонии, мероприятия перенесены на начало ноября. Денис Мацуев не смог выступить в столице Сибири по состоянию здоровья.