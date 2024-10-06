Футбольный интернат «Факела» откроется в Воронеже в 2025 году

Интернат для воспитанников футбольной академии имени В. Г. Проскурина начнет работу в 2025 году, «если не случится форс-мажора». Об этом сообщил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью футбольному клубу в субботу, 5 октября. Интернат, где будут готовить резерв для главной команды региона, разместится на спортивно-тренировочной базе «Тенистый».
— С организацией учебного процесса для этих ребят проблем не будет, неподалеку есть школа со свободными местами, поэтому все исходные условия для ребят здесь, конечно, будут созданы, — говорил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Генеральный директор «огнеопасных» также заявил, что сейчас «фундаментальная база клуба во всех аспектах» заложена «на многие годы вперед». По его словам, до конца осени запланированы демонтажные работы на Центральном стадионе профсоюзов для последующей реконструкции.
РИА «Воронеж» сообщало, что сегодня «Факел» проведет домашний матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Игру рассудит Василий Казарцев.