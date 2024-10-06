Футбольный интернат «Факела» откроется в Воронеже в 2025 году

Интернат для воспитанников футбольной академии имени В. Г. Проскурина начнет работу в 2025 году, «если не случится форс-мажора». Об этом сообщил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью футбольному клубу в субботу, 5 октября. Интернат, где будут готовить резерв для главной команды региона, разместится на спортивно-тренировочной базе «Тенистый».