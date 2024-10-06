Блогеры из Томска рассказали о заброшенном поселении монахов на Енисее

В прошлом сюжете сибиряки прогулялись по центру города и показали зрителям старинные подвалы, подземелья и чердаки. В этот раз томичи показали место в 40 км от Красноярска, где с конца XIX в. до 1920 год находился Знаменский скит — православный мужской монастырь. Сначала территория была переоборудована под детский дом, потом под общежитие для гидростроителей, а сейчас перестроенное здание церкви Иконы Знамения Божьей Матери используется Дивногорским фондом художников под мастерские.