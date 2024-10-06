Блогеры из Томска рассказали о заброшенном поселении монахов на Енисее

В прошлом сюжете сибиряки прогулялись по центру города и показали зрителям старинные подвалы, подземелья и чердаки. В этот раз томичи показали место в 40 км от Красноярска, где с конца XIX в. до 1920 год находился Знаменский скит — православный мужской монастырь. Сначала территория была переоборудована под детский дом, потом под общежитие для гидростроителей, а сейчас перестроенное здание церкви Иконы Знамения Божьей Матери используется Дивногорским фондом художников под мастерские.
Ребята также побывали на ГЭС, показали заброшенную взлетную полосу с авиатехникой и побывали на водозаборе на острове Посадный.
«Этот выпуск получился, пускай, небольшой, но мы хотели отдельно передать прекрасную природу, которая окружает Красноярск. Здесь есть что посмотреть — следы монашеского скита у Дивногорска, гигантская ГЭС, острова города и, конечно, горы, где проложено бесконечное количество маршрутов, а зимой здесь работают горнолыжки», — говорят авторы выпуска и отмечают, что Красноярск — лучший город Сибири.