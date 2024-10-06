Власти Новосибирска начали поиски подрядчиков для вывоза снега с улиц города

«Гормост» объявил торги по выбору подрядчика на вывоз снега с улиц Новосибирска. Стартовая цена контракта — 10 миллионов рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 апреля 2025 года.
Победители торгов будут оказывать услуги по вывозу снега на своем транспорте. Выгружать его нужно будет в специально отведенных местах (снегоотвалы).
«Исполнитель должен обеспечить фото- и видеофиксацию во время выгрузки снега. Стоимость услуг включает в себя затраты исполнителя на прием снега на снегоотвалах», — говорится в документации.
Подрядчик будет вывозить снег с мостов, путепроводов и тоннелей на автодорогах местного значения в Новосибирске, а также подходов к ним. Объем вывозимого снега в контракте не уточнили.