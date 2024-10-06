Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирска начали поиски подрядчиков для вывоза снега с улиц города

На следующей неделе синоптики обещают ухудшение погоды.

Источник: Мэрия Новосибирска

«Гормост» объявил торги по выбору подрядчика на вывоз снега с улиц Новосибирска. Стартовая цена контракта — 10 миллионов рублей. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 25 апреля 2025 года.

Победители торгов будут оказывать услуги по вывозу снега на своем транспорте. Выгружать его нужно будет в специально отведенных местах (снегоотвалы).

«Исполнитель должен обеспечить фото- и видеофиксацию во время выгрузки снега. Стоимость услуг включает в себя затраты исполнителя на прием снега на снегоотвалах», — говорится в документации.

Подрядчик будет вывозить снег с мостов, путепроводов и тоннелей на автодорогах местного значения в Новосибирске, а также подходов к ним. Объем вывозимого снега в контракте не уточнили.

ЖКХ