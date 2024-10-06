В Ростове в начале следующей рабочей недели будут массово отключать свет

Так, в понедельник с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Майская 15−21/16, 17, 21, 20/7; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 21/32, 16А, 16Б,; ул. Мурлычева 30,41, пер. Самарский 15−23, 24−38; ул. Белорусская 151−189; ул. Костромская 1−27, 2−28; ул. Фучика 1−27, 2−28; ул. Татарская 70−90, 71−91; пер. Мезенский 12−28.