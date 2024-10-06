В Ростове в начале следующей рабочей недели будут массово отключать свет

В Ростове с понедельника, 7 октября, запланированы отключения электроэнергии. Это связано с плановыми работами, объяснили в «Донэнерго».
Так, в понедельник с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Майская 15−21/16, 17, 21, 20/7; ул. 14-я линия 15, 19/46; ул. 16-я линия 21/32, 16А, 16Б,; ул. Мурлычева 30,41, пер. Самарский 15−23, 24−38; ул. Белорусская 151−189; ул. Костромская 1−27, 2−28; ул. Фучика 1−27, 2−28; ул. Татарская 70−90, 71−91; пер. Мезенский 12−28.
Во вторник, 8 октября, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по таким адресам: просп. Шолохова 123−161; ул. Новомосковская 1−17, 2−34; ул. Полторацкого 25−67, 10−56; ул. Просвещения 1−3, 2−20, ул. 1-ая Киргизская 37−55, 46−72; ул. 2-ая Киргизская 36−46, 51−71; ул. Казахская 44−60; пер. Уральский 31−61,36−66; пер. Ухтомский 1−69, 2−74; пер. Хибинский 1−65, 2−66; пер. Кубанский 1−69, 2−68; ул. Белорусская 61−65.
В среду, 9 октября, с 9:00 до 17:00 обесточат дома, расположенные по следующим адресам: просп. 40-летия Победы 73/8, 73/9, 73/11, 73/13, 75/4, 75/6.