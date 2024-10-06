Омские врачи спали жизнь пациенту с 95% сужением сонных артерий

Благодаря профессионализму врачей, патология была выявлена вовремя. Операцию по восстановлению просвета артерий провели с использованием современных эндоваскулярных методов, что обеспечило быстрое восстановление пациента. В КМСЧ № 9 внедрен комплексный подход к лечению атеросклероза сосудов, и врачи имеют опыт в лечении стеноза сосудов сердца и головного мозга.