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Омские врачи спали жизнь пациенту с 95% сужением сонных артерий

В КМСЧ № 9 Омска врачи спасли жизнь 63-летнему омичу, у которого было обнаружено критическое сужение (стеноз) обеих сонных артерий на 95%

Источник: Getty Images/Unsplash

Пациент страдал от хронической ишемии головного мозга, что могло привести к инсульту.

Благодаря профессионализму врачей, патология была выявлена вовремя. Операцию по восстановлению просвета артерий провели с использованием современных эндоваскулярных методов, что обеспечило быстрое восстановление пациента. В КМСЧ № 9 внедрен комплексный подход к лечению атеросклероза сосудов, и врачи имеют опыт в лечении стеноза сосудов сердца и головного мозга.

Напомним, ранее мы писали, что маленькой омичке понадобилась помощь медиков после падения в автобусе.

здоровье