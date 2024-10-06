Граффити размером с 14-этажный дом появилось на фасаде общежития в Иркутске

Еще одна работа талантливых уличных художников появилась на улицах Иркутска. Огромный мурал, посвященный теме семьи в творчестве писателя и публициста Валентина Распутина, а также прозаика и драматурга Александра Вампилова, расположился на фасаде общежития в микрорайоне Университетский.
Изображение прозвали одним из самых масштабных в регионе, ведь оно имеет высоту 14-этажного дома. Его фотографиями с КП-Иркутск поделились читатели.
Напомним, ранее в поселке Усть-Ордынский состоялось открытие мурала, посвященного году семьи. На фасаде жилого четырехэтажного дома нарисованы конь, лошадь и двое жеребят. Власти надеются, что граффити станет визитной карточкой поселка.