Граффити размером с 14-этажный дом появилось на фасаде общежития в Иркутске

Еще одна работа талантливых уличных художников появилась на улицах Иркутска. Огромный мурал, посвященный теме семьи в творчестве писателя и публициста Валентина Распутина, а также прозаика и драматурга Александра Вампилова, расположился на фасаде общежития в микрорайоне Университетский.