О факторах опасности из-за сильных дождей предупредили в МЧС

По данным Белгидромета, сегодня днем на большей части территории ожидаются дожди, а во многих районах Гомельской и Могилевской областей — сильные дожди. Ветер северо-восточный, северный 4−9 м/с, по восточной половине порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит плюс 8−14 градусов, по юго-востоку до плюс 18 градусов.



Спасатели предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Среди факторов опасности из-за сильных дождей — перебои (отключение) энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. Также на дорогах возможно значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки.