Омские медики спасли пациента с почти полной закупоркой сонных артерий

Медики КМСЧ 9 спасли пенсионера с почти полностью пораженными сонными артериями. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, обе сонные артерии у 65-ленего мужчины были поражены на 95%.
Из-за этого мозг испытывал хроническое кислородное голодание, что в любой момент могло привести к инсульту. При этом само заболевание протекало бессимптомно, и пациент обратился к медикам совсем по другому поводу.
«Пенсионеру не только выявили бессимптомно протекающую болезнь, но также провели восстановление просвета сонной артерии с обеих сторон при помощи современных эндоваскулярных методов защиты головного мозга», — сообщили в минздраве.
При проведении операции использовались малоинвазивные технологии. В итоге пенсионер быстро восстановился и был выписан на амбулаторное лечение.