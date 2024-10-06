Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские медики спасли пациента с почти полной закупоркой сонных артерий

Заболевание у пенсионера протекало бессимптомно.

Источник: Комсомольская правда

Медики КМСЧ 9 спасли пенсионера с почти полностью пораженными сонными артериями. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, обе сонные артерии у 65-ленего мужчины были поражены на 95%.

Из-за этого мозг испытывал хроническое кислородное голодание, что в любой момент могло привести к инсульту. При этом само заболевание протекало бессимптомно, и пациент обратился к медикам совсем по другому поводу.

«Пенсионеру не только выявили бессимптомно протекающую болезнь, но также провели восстановление просвета сонной артерии с обеих сторон при помощи современных эндоваскулярных методов защиты головного мозга», — сообщили в минздраве.

При проведении операции использовались малоинвазивные технологии. В итоге пенсионер быстро восстановился и был выписан на амбулаторное лечение.