В Ростове менеджер по подбору персонала может зарабатывать до 140 тысяч рублей

Аналитики сервиса по подбору вакансий изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по подбору персонала» в строительных компаниях Ростова. Выяснилось, что заплатанный максимум такого специалиста — 140 тысяч рублей в месяц. В Москве «потолок» 220 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей.