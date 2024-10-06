В Ростове менеджер по подбору персонала может зарабатывать до 140 тысяч рублей

Аналитики сервиса по подбору вакансий изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по подбору персонала» в строительных компаниях Ростова. Выяснилось, что заплатанный максимум такого специалиста — 140 тысяч рублей в месяц. В Москве «потолок» 220 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей.
— На высокий уровень дохода могут рассчитывать кандидаты с опытом подбора специалистов высшего звена и представителей редких профессий в строительстве с опытом работы от трех лет, — рассказали в компании SuperJob.
Минимальный порог для специалиста по кадровым вопросам в донской столице — от 35 до 45 тыс. рублей. Такую зарплату предложат человеку с неполным высшим образованием и с базовыми знаниями методов поиска и подбора персонала.
От 45 до 50 тыс. рублей обещают сотрудникам с высшим образованием, владеющим методиками аттестации персонала и другими навыками.