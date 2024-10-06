Она сменила фамилию, он подал в суд: что произошло после стрельбы у офиса Wildberries

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Началась стрельба, в результате погибли два человека, несколько были ранены. Спустя полмесяца после происшествия Бакальчук, который остался на свободе, подал иск на сумму более 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким, поскольку хочет вернуть контроль над ключевыми активами компании. Что случилось после попытки захвата офиса Wildberries и есть ли перспективы у иска Бакальчука — в материале «Вечерней Москвы».
По версии Бакальчука, в день происшествия он приехал в офис на переговоры. Он рассказал, что было приостановлено финансирование строительства новых складов компании. По поводу его продолжения должен был пройти очередной раунд переговоров, но на входе в офис, как утверждает мужчина, его и коллег атаковали служба охраны и «неизвестные люди».
Происшествие довело супругу Бакальчука до слез. Она записала обращение к мужу, в котором эмоционально спрашивала, как он мог довести ситуацию до такого исхода и как теперь будет смотреть в глаза своим родителям и детям.
Спустя два дня после происшествия, 20 сентября, Федеральная антимонопольная служба одобрила соглашение о передаче активов компаний группы Russ в объединенную с маркетплейсом Wildberries фирму ООО «РВБ». При этом компания передала активы в «РВБ» еще в конце лета 2024 года.
В тот же день Бакальчука отпустили после задержания по делу о стрельбе в офисе маркетплейса. Он заявил, что как соучредитель имеет право находиться в офисе своей компании. Помимо переговоров, в день трагедии он также намеревался урегулировать вопросы касаемо аудита слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, а, помимо этого, ознакомиться с необходимыми документами. Бакальчук предположил, что его жена могла знать о готовящемся покушении.
Однако в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что не получали документы с повесткой переговоров, а топ-менеджмент — предложения о встрече в день перестрелки. В сообщении отметили, что Бакальчук дает противоречивые показания и находит новые причины своего участия в группе вооруженных людей — корпоративные споры, строительство складов, сделки с Russ и заработная плата. Его право нахождения в офисе в компании отрицают.
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После произошедшего основательница Wildberries решила отказаться от фамилии мужа и вернуть девичью — Ким.
Бакальчук обвинил жену в том, что она якобы не выплатила деньги за выполненную работу нескольким десяткам тысяч людей. Речь шла об остановке выплат подрядчикам за строительство складов. Таким образом, считает мужчина, она поставила под угрозу стабильность целой отрасли и рост внутреннего валового продукта страны.
В ответ на это в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что они готовы продолжать взаимодействие с добросовестными подрядчиками. При этом сумма претензий маркетплейса Wildberries к компании «ВБ девелопмент» (учредитель — Владислав Бакальчук) достигла 37 миллиардов рублей.
1 октября основательница Wildberries Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса и Russ. Она отметила, что необходимость изменения структуры компании осознала год назад.
По информации журнала Forbes, состояние Ким после слияния Wildberries и Russ сократилось почти в два раза. Чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов, к тому же на состояние повлияли изменения курса рубля.
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Стало известно, что Бакальчук подал иск в суд с требованием признать недействительной сделку по продаже домена Wildberries. Позднее он сообщил, что подает иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким. Мужчина отметил, что такая большая сумма пока только предварительная и может существенно увеличиться в ходе разбирательств. При этом по состоянию на 2019 год ему принадлежал лишь один процент компании, в то время как остальные 99 процентов — его супруге Татьяне.
Адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия считает, что иск Бакальчука определенно имеет перспективы. Более того, он даже может его выиграть.
— Половина имущества, которым владеет его пока еще жена, принадлежит ему в силу закона. Поэтому неважно, один у него процент от компании официально или 21, — объяснил собеседник «ВМ».
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Если у Татьяны Ким сконцентрировано 99 процентов, то 44,5 процента должны быть у Владислава Бакальчука. Точно так же Ким может поделить один его процент пополам.
— Поэтому подача иска, безусловно, перспективы имеет. Я не уверен, что он будет выигран в первой инстанции, но в целом с учетом того, какие события сейчас происходят вокруг этой истории, вполне возможно, что он одержит победу, — выразил мнение Багатурия.