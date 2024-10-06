Она сменила фамилию, он подал в суд: что произошло после стрельбы у офиса Wildberries

Стало известно, что Бакальчук подал иск в суд с требованием признать недействительной сделку по продаже домена Wildberries. Позднее он сообщил, что подает иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей к Wildberries, РВБ и своей жене Татьяне Ким. Мужчина отметил, что такая большая сумма пока только предварительная и может существенно увеличиться в ходе разбирательств. При этом по состоянию на 2019 год ему принадлежал лишь один процент компании, в то время как остальные 99 процентов — его супруге Татьяне.