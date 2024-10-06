Новый вольер для волков открыли в Воронежском зоопарке

Всего на территории нового вольера будут обитать шесть волков. Там будут представлены три вида — арктические, канадские и обыкновенные волки. Их легко можно различить по цветам: животные окрашены в белый, черный и серый. По словам специалистов, коллекция получилась максимально разнообразной. Как отметила глава министерства экологии Наталья Ветер, появление вольера псовых — очередной этап развития зоопарка.