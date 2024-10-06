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Миролюб, Алифмо и Яхё родились в Волгограде

В Волгоградской области родились малыши, которым родители дали редкие и необычные для нашего региона имена.

Как сообщили V102.RU в облкомюстиции, в сентябре на свет появились Миролюб, Монте, Эдмонд и Яхё.

Новорожденных мальчиков также называли Ладомиром, Леонелем, Фарманом, Ефимом, Еном и Аргиштом.

Среди девочек редкими именами стали Алифмо, Аниса, Далия, Лавин, Мелисса, Мирана и Осия.

Отметим, что в Волгоградской области в числе популярных детских имен по-прежнему остаются Александр, Сергей, Дмитрий, Роман, Иван, Максим, Михаил и Матвей у мальчиков. Девочек традиционно называют Софиями, Мирославами, Аннами, Мариями и Викториями.