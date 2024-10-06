Миролюб, Алифмо и Яхё родились в Волгограде

Отметим, что в Волгоградской области в числе популярных детских имен по-прежнему остаются Александр, Сергей, Дмитрий, Роман, Иван, Максим, Михаил и Матвей у мальчиков. Девочек традиционно называют Софиями, Мирославами, Аннами, Мариями и Викториями.