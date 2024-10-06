Красноярские пожарные спасли упавшего в сельский туалет щенка

Трагедия едва не произошла 2 октября. Жители села услышали жалобный скулёж щенка в одном из уличных туалетов на территории центрального парка. Сначала неравнодушные люди пытались спасти собаку самостоятельно, но у них ничего не вышло. На помощь позвали пожарных МЧС.