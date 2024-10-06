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Глава минздрава Новосибирской области предупредила об опасности ходить на работу с кашлем

Об опасности ходить на работу с кашлем и насморком, рассказала глава минздрава НСО.

Источник: Сиб.фм

По словам и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой, жителям Новосибирска не следует посещать работу даже с минимальными признаками ОРВИ, так как это не только воздействует на ухудшение собственного самочувствия, но и заражает других людей.

«Мы призываем даже при минимальных признаках острой респираторной вирусной инфекции остаться дома и восстановиться. В таком случае повышается шанс, что болезнь будет протекать легко, без тяжелых осложнений, как, например, пневмония», — добавила она.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области школы закрыли из-за вспышки пневмонии.

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