Куклы заговорили во Владивостоке голосами Хабенского, Миронова и Боярской

«Звезды остались в спектакле в виде голосов. Оказалось, что у театра кукол множество своих законов, с которыми мы не сталкивались ранее. Сложный механизм, специфичный свет, это был неожиданный опыт для театра, но мы, всегда следуем по пути эксперимента», — рассказала директор театра наций Наталья Мазур.