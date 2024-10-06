Куклы заговорили во Владивостоке голосами Хабенского, Миронова и Боярской

Кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» (12+) очаровал приморцев. Постановка московского Театра наций стала частью программы третьего Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. В нем миниатюрные марионетки заговорили голосами известных артистов.
Ходжа Насреддин — известный герой многочисленных произведений. Образ учёного, философа с его неповторимыми шутками, — один из самых известных на Ближнем Востоке. Народный артист России, руководитель театра Наций Евгений Миронов собирался сначала поставить об этом большой драматический спектакль с живыми актёрами. Но грянула пандемия, и идея трансформировалась в кукольный формат. Для постановки был написан оригинальный сценарий.
«Звезды остались в спектакле в виде голосов. Оказалось, что у театра кукол множество своих законов, с которыми мы не сталкивались ранее. Сложный механизм, специфичный свет, это был неожиданный опыт для театра, но мы, всегда следуем по пути эксперимента», — рассказала директор театра наций Наталья Мазур.
По задумке создателей спектакля, главным героем постановке стал вовсе не Ходжа, а верный ему ишак, которому философ даровал свободу и вернул ощущение любви. Ишак заговорил голосом Евгения Миронова. Зрители также узнали в постановке голоса Константина Хабенского и Елизаветы Боярской.
«Ишак — это собирательный образ других животных, — улыбается актер-кукольник Максим Кустов. — Было сложно попасть в голосовую роль, записанную заранее. Стоя в пробках, включал фонограмму и отрабатывал каждое слово, каждый вздох. Но всё совпало. Да и куклы сделаны мастерски, имеют много функций движения».
«Мы не просто оживляем марионеток, мы полностью срастается с образами. Кажется, мы могли бы сыграли спектакль в полной темноте», — призналась актриса Ксения Зарубей.
По словам Натальи Мазур, спектакль побывал на многих фестивалях. Посмотреть на куклы приходят семьями — родители с детьми, бабушки с внуками. И уходят в одинаково счастливом состоянии.
Напомним, организатор масштабного культурного события — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры России и Правительства Приморского края. Также в нашем регионе действует отдельная госпрограмма по развитию культуры. Также в нашем регионе реализуется госпрограмма по развитию культуры.