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В Воронеже к чудотворной иконе Божией Матери «Феодоровская» потянулись тысячи прихожан

В Воронеж прибыла чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская», известная тем, что именно перед ней венчали когда-то знаменитого полководца Александра Невского и избирали на престол царя Михаила Романова в 1613-м году. В Благовещенский собор ее доставили из Богоявленского собора Костромского кремля накануне, 5 октября.

В первый же день поклониться святыне в храм приехали тысячи воронежцев, что не удивительно, ведь данная икона всегда была почитаема на Руси. Образ Божией Матери Феодоровской — один из самых древних в Русской православной церкви. На протяжении 3-х столетий «Феодоровская» икона Божией Матери была покровительницей царского дома Романовых, о чем прихожанам в субботу напомнил глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Владыка также сообщил, что перед данной иконой обычно молятся о семье и семейном благополучии.

В Благовещенском соборе Воронежа чудотворная икона будет находиться до 10 октября включительно (поклониться иконе можно будет до 19.00), после чего ее доставят в Борисоглебскую епархию (борисоглебцы смогут помолиться перед ней 11—12 октября), а после — в Россошанскую, где она пробудет с 13 по 14 октября.

В дни пребывания в Воронеже чудотворной иконы «Феодоровская» Благовещенский собор будет открыт для прихожан с 6 утра до 21.00 вечера.

религии