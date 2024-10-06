В Воронеже к чудотворной иконе Божией Матери «Феодоровская» потянулись тысячи прихожан

В первый же день поклониться святыне в храм приехали тысячи воронежцев, что не удивительно, ведь данная икона всегда была почитаема на Руси. Образ Божией Матери Феодоровской — один из самых древних в Русской православной церкви. На протяжении 3-х столетий «Феодоровская» икона Божией Матери была покровительницей царского дома Романовых, о чем прихожанам в субботу напомнил глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Владыка также сообщил, что перед данной иконой обычно молятся о семье и семейном благополучии.