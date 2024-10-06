Лейбл Atlantic Records: история, артисты, релизы

Один из главных способов — прислать свои демо на почту. В своем нынешнем проекте LOTUS MUSIC Алиев лично разбирает заявки. Также можно написать самому руководителю в соцсети или по старинке посетить офис лейбла по указанному на его сайте адресу. Кроме того, всегда есть шанс быть замеченным скаутом во время живого выступления — в караоке-клубе, концерте на 20 человек, на улице в переходе — или же в соцсетях. Того же Зомба Бахтияр сам нашел на просторах интернета и написал ему: «Привет, Зомб. Можно я буду твоим менеджером?» Одним словом, иногда нужно просто быть в правильном месте в правильное время и творить сердцем.