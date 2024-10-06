Лейбл Atlantic Records: история, артисты, релизы

У российского подразделения американского лейбла Atlantic Records компании Warner Music Group сложилась непростая, но интересная история. В итоге все привело к его закрытию. Однако на протяжении пяти лет лейбл под разными именами оставался одним из ведущих в сфере хип-хопа и поп-музыки. Разберем, с чего начиналось это путешествие и как оно закончилось.
Atlantic Records напрямую связан с лейблом Zhara Music. Летом 2018 года его создали вице-президент холдинга Crocus Group, певец EMIN, и известный под псевдонимом Bahh Tee артист, присоединившийся в качестве генерального директора, — Бахтияр Алиев. Про него мы уже обстоятельно рассказывали в связи с лейблом LOTUS MUSIC.
В марте 2021-го Warner Music Group заключила сделку с Zhara Music. Согласно ее условиям компания переименовывалась в Atlantic Records Russia и продолжала существовать под эгидой американского собрата. По неподтвержденным слухам, покупка обошлась иностранному партнеру в 25 миллионов долларов. При этом преобразованная организация сохранила за собой всю команду и каталог и заняла офис, отдельный от Warner Music Russia. Пост руководителя остался у Алиева. Таким образом, музыкальный мир признавал уникальность, влияние и успех лейбла, основанного EMIN и Bahh Tee.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Значение такого события оценивалось экспертами по-разному. Кто-то считал, что перемены сулят артистам бывшего Zhara Music больше коллабораций с зарубежными исполнителями, причем с настоящей поддержкой фитов в их соцсетях. Кто-то цинично предполагал, что в России у Warner просто больше возможностей заработать из-за менее строгих пандемийных ограничений. Отмечалось, что внимание иностранной индустрии к отечественной налицо, но переоценивать его не стоит, а также то, что Atlantic Records Russia — во многом имиджевое решение. «Надо работать, строить работу с музыкой как бизнес, а не как охоту за удачей» — так смысл слияния компаний подытожил основатель консультационного бюро InSimple Алексей Николаев.
По словам самого Бахтияра, Zhara Music он продал, чтобы заработок музыкантов лейбла увеличился, они получили больше ресурсов и защиты. Детище Алиева и EMIN работало с агрегаторами, не заключая прямых контрактов со стримингами. Под покровительством Warner посредник, забирающий часть дохода с цифровых площадок, исчез.
Сам руководитель последовал за своей компанией, так как не хотел бросать собранную им дружную команду. Несмотря на пять предложений от крупных организаций, Bahh Tee принял решение сотрудничать именно с Warner Music Russia, так как ранее успешно вел дела с главным управляющим лейбла Александром Блиновым.
Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Формулой успеха, благодаря которой Atlantic Records вслед за Zhara Music занял лидирующие позиции, Бахтияр называл человечность, уважительное, теплое отношение друг к другу внутри коллектива. Бизнесмен отмечал, что предпочитает работать с уже знакомыми ему людьми, даже если у них нет релевантного опыта. Все потому, что они заведомо относятся к нему с пиететом. Например, в компании работали младшая сестра Алиева и его друг детства. Своей целью в маркетинге он ставил побудить в слушателе желание один раз послушать (гипотетическую) песню. И она должна быть настолько прекрасной, что остальные десять раз пользователь кликнет на кнопку play сам.
Путь Atlantic Records Russia оборвался весной 2022-го. Спустя ровно год Bahh Tee покинул пост генерального директора и уже через месяц объявил о создании нового лейбла LOTUS MUSIC с прежней командой и исполнителями. Но это уже совсем другая история.
Узнать, что же такое LOTUS MUSIC (и найти отличия от Atlantic Music), можно в HiFi-стриминге Звук.
В состав Atlantic Records Russia входили бывшие резиденты Zhara Music: JONY, Зомб, EMIN, ЛСП, DAVA, MORGENSTERN*, SLAVA MARLOW, Idris & Leos, HammAli & Navai и многие-многие другие музыканты.
Как рассказывал Бахтияр, ко многим его подписантам, еще во времена прошлого лейбла, обращались с более выгодными условиями сотрудничества, обещая миллионы. Но те отказывались, будучи преданными и благодарными своей альма-матер. Они полностью доверяли Алиеву и даже подписывали договоры не читая их, полагаясь лишь на его мнение. В ответ Bahh Tee платил им тем же. Самому близкому артисту из своего окружения, выросшему с ним Navai, предприниматель дарил дорогие подарки вроде BMW M5 Competition. При этом руководитель учил своих подопечных делиться заработанным с близкими, заниматься благотворительностью.
Более близкий контакт российского лейбла c зарубежным гигантом дал свои плоды: три масштабные коллаборации с неназванными американскими звездами были организованы для MORGENSTERN*. Также с просьбой записать фит с JONY к Бахтияру обращался представитель британского электророк-исполнителя Алекса Клэра (вы наверняка слышали его хит 2011 года Too Close). Трудность в записи совместных треков заключалась в том, что российские музыканты повиновались неподходящему настроению и вайбу и попросту не присылали демо иностранным коллегам.
alexclare.com; страница JONY в VK Музыкальные релизы.
Для знакомства с лейблом хорошо подходит его дебютный сборник Atlantic Records Russia: F1rst Blood, увидевший свет в апреле 2021-го в честь открытия подразделения. В него вошли песни как признанных звезд вроде ЛСП, HammAli & Navai, самого Bahh Tee, так и относительно новых имен — ice Lo, Turken, ASAMMUELL, Джоззи. Кроме того, на лейбле выходили такие знаковые работы, как сингл «Птичка» HammAli & Navai, альбом Anima от The Limba, кавер SLAVA MARLOW на Николая Баскова «Ты далеко», «Босс» JONY и The Limba, версия композиции Леонида Агутина «На сиреневой луне» JONY, «Не смотри» Konfuz и escape.
Идеального «рецепта» для попадания в лейбл Bahh Tee (сейчас это LOTUS MUSIC), конечно, нет. Но сам исполнитель повторяет, что для этого нужно всего лишь быть талантливым, писать хорошие треки и разделять ценности компании — честность, искренность и порядочность.
Примечательно, что свой первый лейбл Siyah Music Бахтияр основал, чтобы помочь своим давним друзьям HammAli & Navai стать звездами. Ради своего второго резидента Зомба, чей концертный менеджмент его не устраивал, предприниматель создал успешное букинг-агентство. Как можно заметить, в компаниях под управлением Bahh Tee все идет от музыканта.
Atlantic вслед за Zhara Music сделала кальянный рэп самым популярным жанром в стране. Причина такого успеха, по мнению Алиева, — он и его подписанты перестали стесняться того, что им нравится. А именно — простых песен про любовь, про происходящее в их жизни прямо сейчас. Лейбл умело «подровнял» восточный налет жанра и превратил его из «любимой музыки таксистов» в «новую эстраду». Уже вполне популярную за рубежом, как Rauf & Faik.
Страница HammAli & Navai в VK Как начинающим артистам начать сотрудничество с лейблом.
Один из главных способов — прислать свои демо на почту. В своем нынешнем проекте LOTUS MUSIC Алиев лично разбирает заявки. Также можно написать самому руководителю в соцсети или по старинке посетить офис лейбла по указанному на его сайте адресу. Кроме того, всегда есть шанс быть замеченным скаутом во время живого выступления — в караоке-клубе, концерте на 20 человек, на улице в переходе — или же в соцсетях. Того же Зомба Бахтияр сам нашел на просторах интернета и написал ему: «Привет, Зомб. Можно я буду твоим менеджером?» Одним словом, иногда нужно просто быть в правильном месте в правильное время и творить сердцем.
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