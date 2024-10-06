Волгоградцы с 6 октября смогут понаблюдать за звездопадом

В отличие от других звездопадов, которые видны перед рассветом, Дракониды лучше наблюдать именно вечером. Ожидаемая интенсивность метеорного потока составит 5 метеоров в час. А, по долгосрочным прогнозам ученых, к 2098 году активность Драконид сразу повысится до 20 000 метеоров в час.