Волгоградцы с 6 октября смогут понаблюдать за звездопадом

Как сообщили специалисты волгоградского планетария, каждый год с 6 по 10 октября Земля проходит сквозь шлейф пылевых частичек, оставленных кометой Джакобини-Циннера. В этом году жители региона смогут понаблюдать за одним из метеорных потоков — Дракониды.
В отличие от других звездопадов, которые видны перед рассветом, Дракониды лучше наблюдать именно вечером. Ожидаемая интенсивность метеорного потока составит 5 метеоров в час. А, по долгосрочным прогнозам ученых, к 2098 году активность Драконид сразу повысится до 20 000 метеоров в час.
Последний раз интенсивный поток люди могли наблюдать в 1998 году. Тогда ночное небо озарили сразу 700 метеоров.