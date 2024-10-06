Жителей Свердловской области предупредили о порывистом ветре

По данным синоптиков ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе усилится ветер. В понедельник его порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Свердловчанам необходимо быть бдительными. При порывистом ветре опасно находиться рядом с шаткими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.
В условиях сильного ветра увеличивается риск возгораний, гражданам не следует оставлять открытые источники огня без присмотра.
Ранее сообщалось, что через Свердловскую область 6 октября пройдет арктический атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременное похолодание.