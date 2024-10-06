Олбани
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Свердловской области предупредили о порывистом ветре

Неблагоприятные погодные условия настигнут Свердловскую область 7 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 756 мм рт. ст. +11°

По данным синоптиков ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе усилится ветер. В понедельник его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Свердловчанам необходимо быть бдительными. При порывистом ветре опасно находиться рядом с шаткими конструкциями, деревьями и рекламными щитами.

В условиях сильного ветра увеличивается риск возгораний, гражданам не следует оставлять открытые источники огня без присмотра.

Ранее сообщалось, что через Свердловскую область 6 октября пройдет арктический атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременное похолодание.