«Состояние женщины тяжелое, у мальчика стабильное»: что известно о пострадавших в аварии с лосем на севере Омской области

Прокуратура Омской области сообщила «КП-Омск» о состоянии женщины и ребенка, пострадавших во вчерашней аварии с лосем. Они ехали в «Тойоте Ярис», в которую врезалась «Лада Гранта».
Напомним, «Ладу» вынесло на встречку из-за сохатого, который неожиданно вышел на дорогу. Массовое ДТП произошло вчера вечером на 129 км трассы Омск—Муромцево.
В результате аварии погибли четыре человека: пассажир иномарки, водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Еще четыре человека: женщина-водитель «Тойоты», ее пассажир — 6-летний мальчик, и двое мужчин — пассажиры «Лады», с травмами доставлены в больницу.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, в «Ладе Гранта» ехали строители, возвращавшиеся с подряда в Муромцево. Двое из них были братьями: 25-летний водитель и 32-летний пассажир. Тот, кто был за рулем, погиб.
В «Тойоте Ярис» ехала мать с сыном и с другом, только что вернувшимся с ранением с СВО. Машину женщина купила всего несколько дней назад. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Состояние 6-летнего мальчика стабильно.