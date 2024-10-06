Ростовчане стали меньше бояться заболеть коронавирусом

Эксперты провели интересное исследование. Аналитики выяснили, насколько сильно в Ростове опасаются заболеть коронавирусом. Оказалось, что страх им заразиться снизился до уровня боязни гриппа.
6 из 10 ростовчан не боятся ни того, ни другого.
— 40% ростовчан опасаются заразиться коронавирусом: 7% — очень бояться, 33% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения, также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет, — прокомментировали в компании Superjob.